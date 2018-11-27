Макрон: Во Франции будет замедлен процесс снижения доли атомной энергетики

Новости мира: Франция будет постепенно переходить на возобновляемые источники энергии, пытаясь снизить зависимость экономики от топлива, стимулирующего глобальное потепление.

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о новых темпах отключения реакторов АЭС в стране, отметив, что процесс снижения доли атомной энергетики во Франции будет замедлен, сообщает AP.

"Что касается атомной энергии: к 2035 году мы отключим 14 реакторов мощностью 900 МВт. Этот процесс начнется в 2020 году, когда мы окончательно закроем два реактора АЭС "Фессенхайм". Еще от четырех до шести реакторов будут отключены к 2030 году", - написал Э.Макрон во вторник в Twitter.

Также к 2035 году Франция рассчитывает сократить долю атомной энергетики в энергетическом секторе страны до 50%, отметил президент.

Это значительная задержка по сравнению с целями по сокращению доли атомной энергетики в стране, установленными экс-президентом Франсуа Олландом к 2025 году.

Франция - одна из наиболее зависящих от атомной энергии стран, на сегодняшний день более 3/4 энергетического сектора приходятся на 19 АЭС.