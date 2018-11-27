Сутки без новостей: в Греции журналисты устроили забастовку

Новости мира: В Греции бастуют журналисты против длительных мероприятий экономии в стране.

Греческие журналисты ушли со своих рабочих мест на 24 часа накануне общей забастовки против длительных мероприятий экономии в стране. Об этом сообщает Ekathimerini.

"Греческие журналисты пошли со своих рабочих мест на 24 часа накануне общей забастовки против длительных мероприятий экономии в стране", - говорится в сообщении.

Журналисты решили провести свой протест на день раньше, чтобы в СМИ было больше возможностей освещать главную забастовку.

Как сообщает Ekathimerini, ни на греческих телеканалах, ни на радио не будет выпусков новостей. Также ожидается, что ни одна газета в стране не будет напечатана.

Отмечается, что в среду в Греции состоится масштабная забастовка. Профсоюзы требуют от правительства прекратить самые главные аспекты мероприятий экономии в стране, которые были введены для балансирования бюджета и получения финансовой помощи от международных кредиторов. К требованиям профсоюзов в частности входят повышение пенсий, снижение налогов и возобновление минимальной зарплаты на уровне 751 евро, как это было до начала финансового кризиса, вместо действующих 580 евро.