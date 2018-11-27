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В Лондоне аэропорты отменили более 100 рейсов

В Лондоне аэропорты отменили более 100 рейсов
15:55 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Из-за густого тумана в Лондоне аэропорты отменяют рейсы.

Вследствие сильного тумана в аэропортах Хитроу и Лондон Сити уже отменили более 100 авиарейсов. Об этом сообщает Independent.

"(Вследствие сильного тумана - ред.), в аэропортах Хитроу и Лондон Сити уже отменили более 100 авиарейсов. Другие рейсы были перенаправлены", - говорится в сообщении.

Около 40 рейсов авиалиний British Airways задерживаются не менее чем на 90 минут.

По словам представителя компании, именно густой туман на юге Англии влияет на авиарейсы.

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Он добавил, что согласно правилам безопасности в непогоду самолетам нужно дать больше места для осуществления посадки, и поэтому уменьшилось количество самолетов, которым разрешено каждый час приземляться в аэропортах британской столицы.

Как сообщает Independent, из-за тумана поезда метро в Лондоне вынуждены уменьшить скорость.

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Великобритания, Аэропорт, Лондон, Рейсы, Британия, Туман.
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