В Лондоне аэропорты отменили более 100 рейсов

Новости мира: Из-за густого тумана в Лондоне аэропорты отменяют рейсы.

Вследствие сильного тумана в аэропортах Хитроу и Лондон Сити уже отменили более 100 авиарейсов. Об этом сообщает Independent.

"(Вследствие сильного тумана - ред.), в аэропортах Хитроу и Лондон Сити уже отменили более 100 авиарейсов. Другие рейсы были перенаправлены", - говорится в сообщении.

Около 40 рейсов авиалиний British Airways задерживаются не менее чем на 90 минут.

По словам представителя компании, именно густой туман на юге Англии влияет на авиарейсы.

Он добавил, что согласно правилам безопасности в непогоду самолетам нужно дать больше места для осуществления посадки, и поэтому уменьшилось количество самолетов, которым разрешено каждый час приземляться в аэропортах британской столицы.

Как сообщает Independent, из-за тумана поезда метро в Лондоне вынуждены уменьшить скорость.