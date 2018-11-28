Скачать
Среда, 28.11.2018
Порошенко объяснил, почему срок военного положения был сокращен до 30 дней
Порошенко объяснил, почему срок военного положения был сокращен до 30 дней
Проект резолюции Генассамблеи ООН будет дополнен положениями об агрессии РФ
Украина дополнит проект резолюции Генассамблеи ООН
Шахтер вырвал победу у Хоффенхайма в добавленное время
Шахтер вырвал победу у Хоффенхайма в добавленное время
Рождественский пост 2018: история, традиции и правила, которые нужно знать каждому
Рождественский пост 2018: история, традиции и правила, которые нужно знать каждому

Константинополь распускает архиепископство РПЦ в Западной Европе

Константинополь распускает архиепископство РПЦ в Западной Европе
00:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Вселенский патриархат распускает архиепископство РПЦ в Западной Европе.

Вселенский патриархат решил распустить архиепископство РПЦ в Западной Европе, сообщило издание Оrthodoxie во вторник.

По информации издания, со ссылкой на информированные источники, такое решение было принято на собрании священного синода на Фанаре.

Издание отмечает, что таким образом был отменен Патриарший Томос 1999 года.

22 января 1971 года Константинопольский патриархат возобновил свою юрисдикцию над приходами бывшего русского Западноевропейского экзархата, превратив его в Русскую православную архиепископию Западной Европы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

РПЦ, Западная Европа, Константинополь, Патриарший Томос.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Укрзализныця отменила возврат билетов онлайн
02 Порошенко: Украина находится под угрозой полномасштабной войны с РФ
03 Порошенко рассказал, как пытался поговорить с Путиным
04 Хоффенхайм - Шахтер: события матча
05 Военное положение: в каком случае в Украине объявят мобилизацию
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Захват украинских моряков: США не исключают новые санкции против РФ
США не исключают новые санкции против РФ
Снегопады, шторм и морозы: в Украину циклон принес ухудшение погоды
Шторм и морозы: в Украину циклон принес ухудшение погоды
Перерасчет пенсий: Когда состоится первый этап
Перерасчет пенсий: Когда состоится первый этап
Стало понятно, на кого похожа принцесса Шарлотта
Стало понятно, на кого похожа принцесса Шарлотта
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь