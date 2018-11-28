Константинополь распускает архиепископство РПЦ в Западной Европе

Новости мира: Вселенский патриархат распускает архиепископство РПЦ в Западной Европе.

Вселенский патриархат решил распустить архиепископство РПЦ в Западной Европе, сообщило издание Оrthodoxie во вторник.

По информации издания, со ссылкой на информированные источники, такое решение было принято на собрании священного синода на Фанаре.

Издание отмечает, что таким образом был отменен Патриарший Томос 1999 года.

22 января 1971 года Константинопольский патриархат возобновил свою юрисдикцию над приходами бывшего русского Западноевропейского экзархата, превратив его в Русскую православную архиепископию Западной Европы.