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В Греции продолжается забастовка профсоюзов

В Греции продолжается забастовка профсоюзов
13:11 Сегодня Телеграф

Новости мира: В Греции бастует объединение профсоюзов частного сектора о повышении пенсий и отмене реформы трудового законодательства.

Крупнейшее объединение профсоюзов частного сектора Греции объявило о 24-часовой забастовке с требованиями о повышении пенсий и отмене реформы трудового законодательства. Об этом сообщает издание Ekathimerini.

"Крупнейшее объединение профсоюзов частного сектора Греции GSEE, объявило о 24-часовой забастовке против сокращения пенсий и за отмену реформы трудового законодательства, которая была введена согласно третьей программе спасения (греческой экономики - ред.), которая завершилась в августе", - говорится в сообщении.

Также GSEE требует уменьшить налоги, восстановить минимальную заработную плату с 580 евро до 751 евро и повышения пенсий.

Замечено, что требования профсоюза совпадают с обещаниями правящей партии "Сириза" до своей победы в январе 2015 года. Однако после выборов, из-за халатного правления чиновников, страна оказалась на грани банкротства и выхода из еврозоны. В результате премьер-министр Греции Алексис Ципрас был вынужден повысить налоги и урезать расходы бюджета, чтобы получить следующий транш финансовой помощи от международных кредиторов.

Сутки без новостей: в Греции журналисты устроили забастовку

Как сообщает издание Ekathimerini, также в стране отменили все паромы и поезда. В греческой столице не работает общественный транспорт.

В центре Афин ожидается два протестных шествия.

Как сообщалось ранее, 27 ноября, греческие журналисты устроили забастовку против длительных мер экономии в стране и оставили рабочие места на 24 часа.

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Греция, Забастовка, Объединение профсоюзов Греции, Греческая экономика.
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