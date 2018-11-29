В Германии завершили укладку труб "Северного потока-2"

Новости мира: В "Газпроме" сообщили, что строительство газопровода идет в соответствии с графиком.

В российской компании "Газпром" заявили о завершении укладки труб газопровода "Северный поток-2" в прибрежной зоне Германии. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Газпрома".

"Строительство газопровода идет в соответствии с графиком. К настоящему времени суммарно на дно Балтийского моря уложено около 300 км труб. В частности, завершена укладка обеих ниток в прибрежной зоне Германии, ведутся работы в территориальных водах и в исключительной экономической зоне Германии, а также в исключительной экономической зоне Финляндии", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планируется построить рядом с уже существующим "Северным потоком-1".

Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 км, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.