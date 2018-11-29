Скачать
Пятница, 30.11.2018
Порошенко: Вселенский патриархат &quot;одобрил текст Томоса&quot; для УПЦ
Порошенко: Вселенский патриархат "одобрил текст Томоса" для УПЦ
Папа Римский призвал христиан держаться подальше от язычества
Папа Римский призвал христиан держаться подальше от язычества
&quot;Евровесне быть&quot;: тяжелейшая победа Динамо над Астаной (Видео)
"Евровесне быть": тяжелейшая победа Динамо над Астаной (Видео)
Леди Гага в алом платье снялась в страстном образе для глянца
Леди Гага в алом платье снялась в страстном образе для глянца

Миграционный пакт ООН: Министр иностранных дел Словакии ушел в отставку

Миграционный пакт ООН: Министр иностранных дел Словакии ушел в отставку
22:32 Чт, 29 Ноябрь 2018 Телеграф

Новости мира: Министр иностранных дел Словакии подал в отставку.

В Словакии министр иностранных дел Мирослав Лайчак подал в отставку, аргументировав это тем, что страна отклонила миграционный пакт ООН. Об этом сообщает Reuters.

"Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак решил подать в отставку, протестуя против решения парламента отклонить миграционный пакт ООН", - заявили в МИД Словакии.

Словакия отклонила миграционный пакт ООН

Ранее Лайчак уже утверждал, что в случае отклонения правительством Словакии миграционного пакта ООН он подаст в отставку. 

Как известно, Австрия, Венгрия, Израиль, Польша, Швейцария и Австралия не поддерживают миграционный пакт ООН и заявили, что не поедут на саммит, который состоится с 10 по 11 декабря в марокканском городе Марракеш, для его формального одобрения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Мигранты, МИД, Словакия, Мирослав Лайчак, МИД Словакии, Миграционный пакт ООН.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мобилизация из-за военного положения: кого и когда могут призвать
02 Гороскоп на сегодня, 29 ноября 2018: все знаки Зодиака
03 В конце осени ударят лютые морозы, а в начале зимы украинцев ожидает сюрприз
04 Керченской трагедия: тело стрелка кремировали и тайно похоронили
05 Капитан захваченного украинского буксира в "суде" Крыма потребовал переводчика
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Поезд Киев-Запорожье будет курсировать ежедневно
Поезд Киев-Запорожье будет курсировать ежедневно
В конце осени ударят лютые морозы, а в начале зимы украинцев ожидает сюрприз
Погода: в конце недели ударят лютые морозы
Томос для Украины: Константинополь объявил о решении
Томос для Украины: Константинополь объявил о решении
Ограничьте эти продукты, чтобы не стареть
Ограничьте эти продукты, чтобы не стареть
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь