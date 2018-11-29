Миграционный пакт ООН: Министр иностранных дел Словакии ушел в отставку

Новости мира: Министр иностранных дел Словакии подал в отставку.

В Словакии министр иностранных дел Мирослав Лайчак подал в отставку, аргументировав это тем, что страна отклонила миграционный пакт ООН. Об этом сообщает Reuters.

"Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак решил подать в отставку, протестуя против решения парламента отклонить миграционный пакт ООН", - заявили в МИД Словакии.

Ранее Лайчак уже утверждал, что в случае отклонения правительством Словакии миграционного пакта ООН он подаст в отставку.

Как известно, Австрия, Венгрия, Израиль, Польша, Швейцария и Австралия не поддерживают миграционный пакт ООН и заявили, что не поедут на саммит, который состоится с 10 по 11 декабря в марокканском городе Марракеш, для его формального одобрения.