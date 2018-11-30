Самолет Меркель экстренно приземлился на пути на саммит G20

Новости мира: Самолет, в котором летела канцлер Германии Ангела Меркель на саммит G20 в Аргентину, был вынужден совершить посадку из-за технических проблем.

Из-за технического дефекта в правительственном самолете, канцлер Германии Ангела Меркель была вынуждена прервать полет в Аргентину на саммит G20. Об этом сообщает Bild.

В небе над Нидерландами экипаж лайнера Airbus принял решение повернуть обратно в Германию.

Самолет канцлера благополучно сел в Кельне в аэропорту имени Конрада Аденауэра.

Напомним, ранее сообщалось, что текущая ситуация в Украине, прежде всего в Азовском море, станет одним из пунктов повестки дня работы саммита G20, который состоится в Аргентине. Гройсман во время визита в Германию в четверг, 29 ноября, отметил, что ситуация в Украине будет иметь влияние на дальнейшее развитие всего континента.

Также, президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным из-за ситуации в Керченском проливе. Американский лидер планировал встретиться с Путиным на поях саммит "Большой двадцатки".