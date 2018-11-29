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Канцлер Германии: Призываю Украину не сворачивать с курса реформ

Канцлер Германии: Призываю Украину не сворачивать с курса реформ
15:14 Сегодня Телеграф kmu.gov.ua Правительственный портал

Новости Украины: Владимир Гройсман сообщил, что на данный момент правительство Украины имеет пять приоритетов своей деятельности.

Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель призывает Украину не сворачивать с курса реформ. Об этом она сказала во время встречи с Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Берлине.

"Я хочу подбодрить Украину и призываю не сворачивать с курса реформ. Хочу поблагодарить главу правительства за вклад в дело изменений в Украине. И здесь принципиальным вопросом встает вопрос санкций. Мы же их ввели не просто так. Мы показали, что страны рядом с Россией имеют право на собственное развитие. Украина приняла решение о независимости - и в том числе в Крыму и на Донбассе. И мы предоставили Украине гарантии - согласно с Будапештским меморандумом. И сейчас мы обязаны выполнить обещание", - заявила Меркель.

Одной из тем двусторонних переговоров стала экономика, ведь Германия является партнером номер один для Украины в Европе и входит в пятерку наших крупнейших торговых партнеров в мире.

"Украина показала себя как открытая страна, и немецкий бизнес заинтересован работать здесь. Украина воспринимается как место, куда можно и нужно вкладывать инвестиции", - сказала Меркель.

Среди приоритетов деятельности Украины - обеспечение экономического роста, создание благоприятных условий для развития бизнеса, обеспечения верховенства права и противодействия коррупции, повышения качества государственного управления и госуслуг, восстановление безопасности государства и граждан.

По словам Премьер-министра, Украина ведет эффективное и полное реформирование энергетической отрасли.

Меркель: После запуска Nord Stream 2 транзит газа через Украину сохранится

"И здесь взаимодействие с европейскими, в частности немецкими, партнерами является ключевым. Мы заинтересованы в совместной реализации проектов по диверсификации источников поставки энергоносителей и усиления энергетической безопасности Украины", - сказал Гройсман.

В этом контексте он предложил активизировать дискуссии относительно совместного управления украинской газотранспортной системой, которая является надежным и эффективным средством транспортировки российского газа до европейских потребителей.

Премьер-министр Украины находится в Германии с двухдневным рабочим визитом.

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Украина, Ангела Меркель, Берлин, Канцлер ФРГ, Канцлер Германии, реформы в Украине, Владимир Гройсман, Курс реформ.
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