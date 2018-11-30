МИД Чехии исключает посольство в Украине из списка "ключевых"

Новости мира: МИД Чехии исключило посольство в Украине из списка "ключевых" для страны.

Страны, в которых действуют чешские посольства, останутся приоритетными для Чехии, не смотря на то, есть ли они в списке "Высшее политическое значение". Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Таким образом, Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек решил исключить из упомянутого списка чешские посольства Венгрии, Италии, Украины и Турции.

"Обозначение "страна наибольшей политической значимости" не является термином, который будет касаться фактических приоритетов политики Чешской Республики, это просто техническая категория, говорящая о заработной плате дипломатов в данном государстве, а не о политическом сигнале с точки зрения двусторонних отношений или приоритетов чешской внешней политики", - отметили в ведомстве.

Также в МИД Чехии добавили, что название вводит в заблуждение, техническая категория посольств "высшего политического значения" изменит свое название или вовсе будет отменена.

На текущий момент в список посольств высшего политического значения содержит 17 из 96 посольств Чехии, но со следующего года их количество уменьшится на четыре диппредставительства. Президент Чехии Милош Земан не поддержал намерение Мининостранных дел в решении относительно Италии и Венгрии, не упомянув Украину и Турцию. Главной причиной изменения списка является экономическая.

Напоминаем, что в Чехии расширили список безопасных стран, включив туда, в частности, Украину.