Скачать
Пятница, 30.11.2018
В Украине перенесли переход на новую схему работы газового рынка
В Украине перенесли переход на новую схему работы газового рынка
Еврокомиссия одобрила выделение Украине 500 млн евро
Еврокомиссия одобрила выделение Украине 500 млн евро
Десна - Заря откроют 17 тур УПЛ: интересные факты и статистика команд
Десна - Заря откроют 17 тур УПЛ: интересные факты и статистика команд
Ученые раскрыли секрет постройки китайских гробниц
Ученые раскрыли секрет постройки китайских гробниц

МИД Чехии исключает посольство в Украине из списка "ключевых"

МИД Чехии исключает посольство в Украине из списка &quot;ключевых&quot;
15:54 Сегодня Телеграф

Новости мира: МИД Чехии исключило посольство в Украине из списка "ключевых" для страны.

Страны, в которых действуют чешские посольства, останутся приоритетными для Чехии, не смотря на то, есть ли они в списке "Высшее политическое значение". Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Таким образом, Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек решил исключить из упомянутого списка чешские посольства Венгрии, Италии, Украины и Турции.

"Обозначение "страна наибольшей политической значимости" не является термином, который будет касаться фактических приоритетов политики Чешской Республики, это просто техническая категория, говорящая о заработной плате дипломатов в данном государстве, а не о политическом сигнале с точки зрения двусторонних отношений или приоритетов чешской внешней политики", - отметили в ведомстве.

Также в МИД Чехии добавили, что название вводит в заблуждение, техническая категория посольств "высшего политического значения" изменит свое название или вовсе будет отменена.

Чехия включила Украину в список безопасных стран

На текущий момент в список посольств высшего политического значения содержит 17 из 96 посольств Чехии, но со следующего года их количество уменьшится на четыре диппредставительства. Президент Чехии Милош Земан не поддержал намерение Мининостранных дел в решении относительно Италии и Венгрии, не упомянув Украину и Турцию. Главной причиной изменения списка является экономическая. 

Напоминаем, что в Чехии расширили список безопасных стран, включив туда, в частности,  Украину.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Чехия, Милош Земан, МИД Чехии, Президент Чехии, Томаш Петршичек.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 30 ноября 2018: все знаки Зодиака
02 Известный украинский танцор получил гражданство РФ и похвастался паспортом
03 Питание для похудения: что, как и когда есть, чтобы похудеть
04 Xiaomi тестирует новую операционную систему для смартфонов
05 Украина запретила въезд мужчинам из России возрастом от 16 до 60 лет
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Запрет на въезд в Украину: кого и в каких случаях не будут пускать
Запрет на въезд в Украину: кого не будут пускать
Погода на выходные: синоптики обещают снижение мороза и снег
В Украине на выходных потеплеет
МИД Чехии исключает посольство в Украине из списка &quot;ключевых&quot;
МИД Чехии исключает посольство в Украине из списка "ключевых"
Лунный календарь на декабрь 2018: благоприятные дни для стрижки и окраски волос
Лунный календарь на декабрь 2018: благоприятные дни для стрижки и окраски волос
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь