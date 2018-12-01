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Меркель встретилась с Путиным на саммите G20

Меркель встретилась с Путиным на саммите G20
17:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Меркель обсудила с Путиным ситуации в Сирии и в Керченском проливе.

Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию в Керченском проливе, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Перед началом второго дня саммита G20 в Буэнос-Айресе канцлер Меркель поговорила с российским президентом Путиным. В центре переговоров была ситуация в Сирии, а также ситуация между Россией и Украиной в Керченском проливе и Азовском море", - написал Ш.Зайберт в "Твиттере" в субботу.

Как сообщалось ранее, канцлер Германии Ангела Меркель после того, как ее самолет вынужден был совершить экстренную посадку в аэропорту имени Конрада Аденауэра в Кельне из-за технической неисправности, полетела на саммит G20 в Буэнос-Айрес обычным рейсом.

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Ангела Меркель, G20, Владимир Путин, Штеффен Зайберт.
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