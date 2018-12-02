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В Германии полиция прекратила рок-концерт

В Германии полиция прекратила рок-концерт
19:37 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: На востоке Германии полиция прервала концерт правых радикалов после того, как некоторые его участники стали показывать "гитлеровское приветствие".

Полиция прекратила рок-концерт в небольшом восточно-немецком городке Остриц, расположенном на границе с Польшей, после того, как толпа начала выкрикивать запрещенное нацистское приветствие "Sieg Heil!" ("Да здравствует победа!").

На концерте, который состоялся 1 декабря, выступали две группы из правого лагеря, на нем собрались несколько сотен посетителей, сообщает DW.

Жители города также жаловались на громкость концерта. Около полуночи правоохранители услышали запрещенные приветствия и после прибытия подкрепления вмешались. Концерт был прекращен, а около первого часа ночи все участники концерта и посетители освободили помещение.

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Федеральные органы проводят расследование относительно использования символов запрещенных конституцией организаций, сообщила полиция.

В Германии использование нацистской символики преследуется в уголовном порядке. К такой символике относят флаги, значки, отдельные предметы униформы, лозунги, формы приветствия и другое. В августе во время беспорядков в Хемнице, вызванные убийством местного жителя, в котором подозревают мигрантов, некоторые демонстранты использовали нацистское приветствие. Из-за этого 34-летний мужчина был осужден до пяти месяцев тюрьмы.

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Германия, Рок-концерт, Полиция Германии, Остриц.
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