Скачать
Воскресенье, 02.12.2018
Президент Франции после протестов призвал правительство к переговорам
Президент Франции после протестов призвал правительство к переговорам
Порошенко: РФ может попытаться захватить Мариуполь и Бердянск
Порошенко: РФ может попытаться захватить Мариуполь и Бердянск
Шахтер - Олимпик 2:2 Видео голов и обзор матча
Шахтер - Олимпик 2:2 Видео голов и обзор матча
15 популярных сериалов, которые закроют в 2019 году
15 популярных сериалов, которые закроют в 2019 году

Президент Франции после протестов призвал правительство к переговорам

Президент Франции после протестов призвал правительство к переговорам
21:47 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Во Франции прошло чрезвычайное совещание из-за протестов, охвативших Париж и другие французские города.

Президент Франции Эммануэль Макрон после протестов "желтых жилетов" призывает правительство к переговорам с представителями демонстрантов.

Как сообщает "Немецкая волна", об этом говорится в заявлении Елисейского дворца, обнародованном в воскресенье, 2 декабря, после кризисного совещания руководства страны. В нем приняли участие также премьер-министр Эдуард Филипп и министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

Макрон заявил, что ответственные за беспорядки в Париже понесут наказание

Во время совещания его участники должны были рассмотреть возможность введения чрезвычайного положения для предотвращения насилия во время массовых акций протеста против повышения цен на топливо. Макрон поручил премьер-министру страны принять у себя представителей представленных в парламенте партий и "желтых жилетов". Переговоры должны начаться уже в понедельник, 3 декабря, говорится в заявлении правительства.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Париж, Президент Франции, Эммануэль Макрон, Протесты в Париже, Желтые желеты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гвоздик - Стивенсон: полный бой (Видео)
02 Маникюр 2019: лучшие идеи для маникюра на новогодний корпоратив
03 Новый год 2019: талисманы по знаку зодиака, которые принесут удачу в год Свиньи
04 Уайлдер - Фьюри: события боя
05 В НБУ дали советы, как отличить фальшивые гривны от настоящих
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
День в зоне ООС прошел без обстрелов
День в зоне ООС прошел без обстрелов
Гвоздик - Стивенсон: полный бой (Видео)
Гвоздик - Стивенсон: полный бой (Видео)
В Париже &quot;желтые жилеты&quot; повредили Триумфальную арку
В Париже "желтые жилеты" повредили Триумфальную арку
Как дольше сохранить волосы чистыми: полезные советы для девушек
Как дольше сохранить волосы чистыми: полезные советы для девушек
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь