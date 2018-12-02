Президент Франции после протестов призвал правительство к переговорам

Новости мира: Во Франции прошло чрезвычайное совещание из-за протестов, охвативших Париж и другие французские города.

Президент Франции Эммануэль Макрон после протестов "желтых жилетов" призывает правительство к переговорам с представителями демонстрантов.

Как сообщает "Немецкая волна", об этом говорится в заявлении Елисейского дворца, обнародованном в воскресенье, 2 декабря, после кризисного совещания руководства страны. В нем приняли участие также премьер-министр Эдуард Филипп и министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

Во время совещания его участники должны были рассмотреть возможность введения чрезвычайного положения для предотвращения насилия во время массовых акций протеста против повышения цен на топливо. Макрон поручил премьер-министру страны принять у себя представителей представленных в парламенте партий и "желтых жилетов". Переговоры должны начаться уже в понедельник, 3 декабря, говорится в заявлении правительства.