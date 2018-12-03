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Понедельник, 03.12.2018
Мэй: Мировые лидеры стремятся к торговле с Британией
Мэй: Мировые лидеры стремятся к торговле с Британией
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Мэй: Мировые лидеры стремятся к торговле с Британией

Мэй: Мировые лидеры стремятся к торговле с Британией
08:04 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Сегодня, 3 декабря, Мэй выступит перед правительством Великобритании, подытожив результаты саммита Большой двадцатки в Аргентине.

Несколько мировых лидеров уже хотят заключить торговых сделки с Великобританией после её выхода из Евросоюза. Об этом парламенту Великобритании в понедельник расскажет премьер-министр страны Тереза Мэй, сообщает Reuters.

"Несколько мировых лидеров стремятся заключить торговые сделки с Великобританией после того, как страна выйдет из Европейского Союза", - заявит Мэй.

"Как только мы выйдем из ЕС, мы сможем, и мы проведем амбициозные торговые сделки … Впервые за более чем 40 лет у нас будет независимая торговая политика, мы останемся заядлыми сторонниками преимуществ открытой экономики и свободного рынка", - говорится в выдержках её предстоящего выступления.

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Она расскажет о встречах с лидерами стран, стремящимися торговать с Британией после Brexit — это Аргентина, Австралия, Чили и Япония.

Напомним, премьер-министр Британии Тереза Мэй столкнулась с тяжелым вызовом в попытке убедить законодателей страны поддержать сделку, которую она заключила с ЕС в ноябре. Оппозиционная лейбористская партия заявила, что будет добиваться вотума недоверия правительству, если парламент во время голосования 11 декабря не поддержит сделку.

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ЕС, Великобритания, Европейский союз, Британия, Тереза Мэй, Brexit.
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