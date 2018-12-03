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В Польше открывается конференция ООН по изменению климата

В Польше открывается конференция ООН по изменению климата
11:19 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Климатическая конференция начнется саммитом лидеров под названием Just transition, которую откроет президент Польши Анджей Дуда.

В городе Катовице на юге Польше начинается 24-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 24) под названием Changing together (Изменяя вместе). Свое участие в ней подтвердили, в частности, 29 президентов и монархов, а также 7 глав МИД и 82 министра экологии стран мира.

Во время конференции будет подписана декларация об обеспечении справедливого и солидарного изменения экономической модели, что позволит сохранить климат с одновременным сохранением экономической безопасности и развития стран.

Во время обсуждений и встреч, которые продлятся до 14 декабря, делегаты из почти 200 стран должны наработать так называемую книгу правил по имплементации Парижского климатического соглашения. Главная цель Парижского климатического соглашения — не допустить роста глобальной средней температуры в пределах 2°C (по возможности – не более 1,5°C) относительно показателей до начала промышленной революции, когда человечество начало сжигать огромное количество ископаемого топлива, что привело к изменениям климата. Удержание глобального потепления на уровне 1,5-2°C требует быстрого уменьшения выбросов парниковых газов в атмосферу до нулевого уровня в течение второй половины ХХІ века.

Каждая страна обязалась делать взносы для достижения этих двух целей, так называемые "национально определенные взносы". Каждые пять лет государства должны отчитываться о сделанных взносах в Секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) и ставить новые цели. Первый отчет страны должны предоставить в 2023 году.

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Саму же "Книгу правил" Парижского соглашения планируется принять на COP-24 в г. Катовице.

По информации МИД Польши, на конференцию в г. Катовице не приедут, в частности, президенты США, России, Франции, Украины, канцлер ФРГ. Но представители этих стран примут участие в мероприятии. В частности, Украину на конференции будет представлять министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

Всего в конференции может принять участие до 30 тыс. участников со всего мира.

Польша принимает усиленные меры безопасности для обеспечения проведения COP-24. В частности, с 22 ноября Польша временно ввела контроль на внутренних границах ЕС, который продлится до 16 декабря.

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Польша, ООН, Президент Польши, Изменение климата, Анджей Дуда, Катовица, 24-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН, COP 24, Изменяя вместе.
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