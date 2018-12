Марш по защите климата в Бельгии: Почти 70 тысяч человек вышли на манифестацию

Бельгийские СМИ назвали исторической масштабную манифестацию в воскресенье в Брюсселе против климатических изменений, в которой приняли участие 65-70 тыс. граждан со всей страны.

"Марш в защиту климата - это великолепный успех гражданской мобилизации. Вопрос о климате должен быть в центре обеспокоенности о будущих поколениях. Бельгия, которая сформировала свой план по энергетике и климату, будет защищать амбициозные цели Cop24 (24-й конференции ООН по климатическим изменениям в Катовице - ред.)", - написал в своем "Твиттере" бельгийский премьер-министр Шарль Мишель.

"Климат меняется, и все мы это чувствуем. В наших городах мы задыхаемся из-за грязного воздуха. Каждый год мы расходуем миллионы евро, чтобы возмещать убытки от засух сельхозпроизводителям, и последнее лето побило рекорд по жаре. Мы практически каждый день наблюдаем сцены пожаров и наводнений по всему миру", - приводит сайт газеты "Суар" слова официального представителя соорганизатора марша - ассоциации "Климат Экспресс" Самюэля Литэра.

A balmy 14 degrees here in #Brussels. In December. Somethings’s going wrong. These tens of thousands of people want to put it right - many people still haven’t left the starting point! #ClaimTheClimate pic.twitter.com/0BUTzbHrKv

