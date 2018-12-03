Скачать
Понедельник, 03.12.2018
Прекращение Договора о дружбе с РФ - стала известна дата
Прекращение Договора о дружбе с РФ - стала известна дата
Украинские моряки в российском плену: Денисова узнала новые детали
Украинские моряки в российском плену: Денисова узнала новые детали
Лига наций: результаты жеребьевки полуфиналов
Лига наций: результаты жеребьевки полуфиналов
Ракета &quot;Союз&quot; с новым экипажем отправилась к МКС
Ракета "Союз" с новым экипажем отправилась к МКС

Французские лицеисты заблокировали около сотни учебных заведений

Французские лицеисты заблокировали около сотни учебных заведений
18:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: gdefon.com

Новости мира: Французские лицеисты устроили забастовку из-за антиправительственных протестов.

Более 100 лицеев заблокированы по всей Франции в рамках антиправительственных протестов, сообщает в понедельник газета "Фигаро".

В частности в Париже они перекрыли доступ к семи лицеям, администрация еще десяти лицеев сообщала о попытках блокирования доступа к образовательным учреждениям.

Учащиеся, как сообщается, протестуют по различным причинам. Некоторые из них поддерживают "желтых жилетов", другие протестуют против реформ в образовательном секторе.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп в понедельник на фоне протестов встречается с лидерами оппозиционных партий. Так, по данным французских СМИ, он встретился с первым секретарем Социалистической партии Франции Оливье Фором и председателем партии "Республиканцы" Лораном Вокье. С представителями протестующих, как ожидается, премьер-министр встретится во вторник.

Также о "конструктивном диалоге" с премьер-министром сообщила мэр Парижа Анн Идальго.

Елисейский дворец в воскресенье сообщил, что президент Франции Эмманюэль Макрон поручил премьер-министру страны встретиться с руководителями политических партий, представленных в парламенте, и представителями манифестантов.

Протесты во Франции начались с "желтых жилетов", протестующих уже несколько недель против решения властей повысить цены на бензин. Однако многие наблюдатели отмечают, что масштабные демонстрации во Франции - показатель недовольства населения работой правительства в целом.

Протесты "желтых жилетов": Макрон сообщил о дальнейших шагах руководства Франции

В выходные протестные акции "желтых жилетов" и беспорядки охватили практически всю страну. В них приняли участие десятки тысяч человек. Французские телеканалы показали репортажи из разных городов Франции как крупных и средних, так и небольших. Всюду были столкновения с полицией и погромы.

В центре беспорядков оказался Париж, где протестующие разбивали витрины крупных центральных магазинов, закидывали полицейских камнями, дымовыми шашками и бутылками с зажигательной смесью. Участники акций даже ворвались в музейные помещения Триумфальной арки, где повредили статую Наполеона. Из-за массовых протестов во французской столице были закрыты главные торговые центры, в том числе знаменитая "Галерея Лафайет".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Франция, Ученики, Премьер-министр Франции, Лицеи, Эдуар Филипп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Порошенко: РФ может попытаться захватить Мариуполь и Бердянск
02 15 популярных сериалов, которые закроют в 2019 году
03 В Украине изменился размер пособия на ребенка: все подробности
04 Гороскоп на сегодня, 3 декабря 2018: все знаки Зодиака
05 В Украине стартуют масштабные сборы резервистов: что нужно знать
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Ноябрь стал самым холодным в XXI веке: эта осень в Киеве побила все рекорды
Ноябрь стал самым холодным в XXI веке
В Украине стартуют масштабные сборы резервистов: что нужно знать
В Украине сборы резервистов: что нужно знать
Украинцы назвали основные проблемы страны
Украинцы назвали основные проблемы страны
Введение во храм Пресвятой Богородицы 2018: история, приметы и запреты праздника
Введение во храм Пресвятой Богородицы 2018: история, приметы и запреты праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь