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В Лондоне считают необходимым усилить антироссийские санкции

В Лондоне считают необходимым усилить антироссийские санкции
21:30 Сегодня Телеграф www.pravda.com.ua

Новости мира: Великобритания считает необходимым усилить антироссийские санкции из-за захвата РФ украинских кораблей.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон считает необходимым усилить антироссийские санкции ввиду захвата россиянами украинских кораблей вблизи Керченского пролива. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы всегда были в авангарде среди стран ЕС в инициативе ужесточения санкций в отношении России в связи с ее поведением", - заявила Мэй, выступая в понедельник в Палате общин.

Она констатировала, что захват украинских кораблей - это типичный пример поведения России.

"Они должны освободить эти корабли и моряков, нужно пойти на деэскалацию ситуации", - добавила премьер-министр Великобритании.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что намерен инициировать введение новых санкций в отношении отдельных юридических и физических лиц РФ за вооруженную агрессию против кораблей ВМС ВСУ.

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Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу" вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения.

Задержанных украинских моряков доставили в оккупированный Россией Крым и уже арестовали по подозрению в "нарушении российских границ".

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Великобритания, Лондон, РФ, Керченский пролив, Российская Федерация, Тереза Мэй.
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