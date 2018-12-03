В метро Кельна распылили газ, есть пострадавшие

Новости мира: В метро Кельна неизвестные распылили газ, в результате чего пострадали 15 человек.

3 ноября в немецком Кельне в метро распылили газ, в результате чего пострадали 15 человек. Об этом сообщает Spiegel. Как сообщили в полиции, нескольких пострадавших пришлось госпитализировать. На место происшествия прибыла бригада пожарных. Правоохранители ищут злоумышленников. Детали пока не сообщаются.

Со слов очевидцев, газ распылили в поезде и виновников инцидента может быть несколько. Полиция надеется, что найти виновников чрезвычайного происшествия помогут камеры наблюдения, размещенные в метро.

Напомним, 9 ноября в Киевской области из-за распыления газа эвакуировали 30 школьников, 9 из них были доставлены в больницу.

22 ноября на Киевщине произошло два факта распыления газа в школах, к врачам с жалобами на отравление газом никто пока не обращался.