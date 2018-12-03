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В Днепре взорвался жилой дом, пострадала пожилая женщина

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В Днепре взорвался жилой дом, пострадала пожилая женщина
15:58 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

Новости Украины: В Днепре мощный взрыв бытового газа разрушил дом 84-летней бабушки.

По улице Мандрыковская Соборного района в городе Днепр сегодня утром взрыв газа разрушил дом 84-летней бабушки. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области. Спасатели установили, что разрушение отдельно стоящего кирпичного здания произошло вследствие взрыва природного (бытового) газа.В результате происшествия пострадала хозяйка 1934 года рождения.

"Спасатели при помощи аварийно-спасательного оборудования достали женщину из-под разрушенной строительной конструкции и передали ее в карету скорой помощи. Ее госпитализировали в областную больницу им. Мечникова с предварительным диагнозом черепно-мозговая травма. Состояние – тяжелое", – рассказали в пресс-службе ГСЧС.

Напомним, 2 декабря в Киеве на улице Васильковской парень нанес многочисленные раны двум женщинам, а потом выбросился из окна квартиры, расположенной на шестом этаже многоэтажки. 

А 1 декабря в одном из киевских домов мужчина после разбойного нападения забаррикадировался в квартире и насильно удерживал в ней свою мать.

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Газ, Взрыв, Днепр, ГСЧС, Происшествие.
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