Вооруженный мужчина ворвался в администрацию президента Болгарии

Новости мира: В Болгарии вооруженный мужчина ворвался в приемную администрации президента с угрозами.

В приемную администрации президента Болгарии ворвался вооруженный пистолетом и двумя обоймами мужчина, угрожая работникам администрации. Об этом проинформировали в управлении болгарской жандармерии.

"Мужчина в возрасте 71 года, ворвавшийся в приемную администрации президента, был задержан не сотрудниками Национальной службы охраны, а жандармами, которые дежурили в здании", - рассказали в жандармерии.

Задержанного доставили в Управление полиции болгарской столицы. После стало известно, что ранее мужчина был привлечен к уголовной ответственности за различные правонарушения.

В полиции проводят дополнительные следственные мероприятия по выяснению мотивов его действий. В администрации главы государства пока не прокомментировали ситуацию.