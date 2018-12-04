Великобритания может отменить Brexit

Новости мира: Лондон имеет возможность аннулировать решение о выходе из состава Евросоюза в одностороннем порядке.

Великобритания может отменить в одностороннем порядке решение о выходе из ЕС, сообщает портал "Евроньюс" со ссылкой на заявление советника суда ЕС Мануэля Кампоса Санчеса-Бордона во вторник.

"Генеральный адвокат Кампос Санчес-Бордона предполагает, что Европейский союз должен будет объявить о том, что статья 50 (Лиссабонского договора - ИФ) позволяет в одностороннем порядке отзывать решение о выходе из ЕС", - говорится в заявлении суда.

Между тем, портал отмечает, что подобные мнения, высказываемые советниками, не обязуют суд выносить соответствующие постановления, однако в большинстве случаев при вынесении окончательного решения эти рекомендации принимаются во внимание.

Европейский суд в Люксембурге в настоящее время занимается рассмотрением этого дела. Ожидается, что окончательное решение будет вынесено в ближайшие несколько недель.

Соответствующий обращение в суд подали шотландские парламентарии, настаивающие на праве Великобритании остановить процесс Brexit в одностороннем порядке.

Изначально заявители поставили перед шотландским судом вопрос о том, может ли Британия в одностороннем порядке остановить реализацию процесса Brexit, который был запущен на основании статьи 50 Лиссабонского договора. В итоге Сессионный суд (высшая судебная инстанция Шотландии) принял решение о передаче иска на рассмотрение суду Евросоюза.

В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС.

Главы государств и правительств 27 стран Евросоюза 25 ноября на внеочередном заседании Европейского совета утвердили соглашение о выходе Великобритании из ЕС и декларацию о будущих отношениях.

Теперь проект сделки по Brexit должен выдержать голосование в британском парламенте и Европарламенте. Британский парламент проголосует по соглашению Британии с ЕС по Brexit 11 декабря, а сам выход Великобритании из Евросоюза намечен на 29 марта 2019 года.