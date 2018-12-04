Названо имя самой влиятельной женщины года

Журнал Forbes опубликовал во вторник список 100 самых влиятельных женщин 2018 года, его возглавила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Ангела Доротея Меркель – влиятельный европейский политик, глава Федерального правительства Германии, ставшая единственной в истории страны женщиной-канцлером. Под ее руководством ФРГ обрела экономическую мощь, а она сама стала символом стабильности в Европе и ключевой фигурой в решении самых сложных вопросов европейской политики: от урегулирования ситуации с беженцами до мер по сплочению континента перед лицом разногласий с хозяином Белого Дома Дональдом Трампом. «Европейская железная леди», как ее называют в СМИ, стала канцлером в четвертый раз и побила рекорд пребывания на вершине власти Маргарет Тэтчер, занимавшей пост премьера 11 лет. Ряд политических экспертов считают, что в 2019 году Меркель может оставить свой пост и возглавить Европейский совет, заменив на этой должности Дональда Туска.
Вторую позицию заняли британский премьер-министр Тереза Мэй и глава МВФ Кристин Лагард.
На 23-е место в списке журнал поместил королеву Британии Елизавету II, а на 24-е - дочь президента США и предпринимательницу, которая в настоящее время является его советником, Иванку Трамп. На 26-м месте оказалась премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина, а на 29-м месте - лидер Новой Зеландии Джасинда Ардерн, на 35-м - премьер Норвегии Эрна Сульберг, на 40-м - глава администрации Тайваня Цай Инвэнь.
45-е и 47-е места в рейтинге достались первому министру Шотландии Николе Стерджен и президенту Хорватии Колинде Грабар-Китарович соответственно. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заняла 49-ю строчку в рейтинге, обойдя певиц Бейонсе и Тейлор Свифт, главу европейской дипломатии Федерику Могерини и теннисистку Серену Уильямс.
На 62-й строчке рейтинга оказалась президент Литвы Даля Грибаускайте, на 65-й - супруга лидера КНР Пэн Лиюань, а на 67-й - глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заняла 76-ю строчку рейтинга Forbes, экс-президент Чили Мишель Бачелет, которая теперь занимает должность Верховного комиссара ООН по правам человека, - 85-е место, премьер-министр Сербии Ана Брнабич - 91-е место.
В прошлом А.Меркель неоднократно возглавляла этот ежегодный рейтинг.