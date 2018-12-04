Нардеп Семенченко рассказал об избранных мерах пресечения для украинцев в Грузии

Новости мира: Столичный суд Грузии избрал меру пресечения задержанным украинцам.

В Тбилиси суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей задержанных украинских граждан. Об этом сообщил в Facebook народный депутат Семен Семенченко, который сейчас находится в Тбилиси.

"Суд оставил в городе Тбилиси под стражей украинских добровольцев, украинских граждан, которые приехали сюда по своим делам. приехали по личным причинам... Это решение будет обжаловано в апелляции", - написал он.

Семенченко назвал такие действия суда провокацией и заявил, что остается на месте обжаловать решение.

Как сообщалось, в Министерстве внутренних дел Грузии 2 декабря заявили, что задержали шестерых граждан Украины и одного гражданина Грузии, у которых нашли оружие и боеприпасы.

Информацию о задержании соотечественников подтвердили в украинском МИД.