В Швейцарии выбрали президента на 2019 год

Новости мира: Действующий президент Швейцарии Ален Берсет в следующем году уступит свой пост министру Вели Мауреру.

В Швейцарии депутаты Федерального собрания избрали Вели Маурера президентом страны, сообщает Basler Zeitung.

За кандидатуру Вели Маурера проголосовали практически все депутаты: 201 из 209, чьи бюллетени были заполнены верно. Подобное голосование вошло в историю страны, как одно из лучших.

Пока еще действующий президент Ален Берсет набрал всего 190 голосов из 210. Победивший в гонке Вели Маурер уже во второй раз назначен президентом Швейцарии, до этого он занимал эту должность в 2012 году.

В Швейцарии проходят выборы по принципу "первый среди равных" между членами правительства. Каждый министр занимает эту должность всего на год и не реже, чем раз в 7 лет.

Президент в Швейцарии не является главой государства, ведь основные управленческие функции исполняют все члены Федерального совета, однако последнее слово при обсуждении вопросов все же остается за президентом.