Скачать
Среда, 05.12.2018
Агрессия Москвы: Киев требует консультаций стран Будапештского меморандума
Агрессия Москвы: Киев требует консультаций стран Будапештского меморандума
Уничтожила цель на расстоянии 280 километров: как испытывали украинскую ракету &quot;Нептун&quot;
Как испытывали украинскую ракету "Нептун": фото и видео
Биатлон: туман помешал старту индивидуальной гонки в Поклюке
Биатлон: туман помешал старту индивидуальной гонки в Поклюке
Новый год 2019: что нужно сделать до 31 декабря
Новый год 2019: что нужно сделать до 31 декабря

В Швейцарии выбрали президента на 2019 год

В Швейцарии выбрали президента на 2019 год
16:02 Сегодня Телеграф

Новости мира: Действующий президент Швейцарии Ален Берсет в следующем году уступит свой пост министру Вели Мауреру.

В Швейцарии депутаты Федерального собрания избрали Вели Маурера президентом страны, сообщает Basler Zeitung.

За кандидатуру Вели Маурера проголосовали практически все депутаты: 201 из 209, чьи бюллетени были заполнены верно. Подобное голосование вошло в историю страны, как одно из лучших.

Пока еще действующий президент Ален Берсет набрал всего 190 голосов из 210. Победивший в гонке Вели Маурер уже во второй раз назначен президентом Швейцарии, до этого он занимал эту должность в 2012 году.

Швейцария официально отложила заключениe соглашения с ЕС

В Швейцарии проходят выборы по принципу "первый среди равных" между членами правительства. Каждый министр занимает эту должность всего на год и не реже, чем раз в 7 лет.

Президент в Швейцарии не является главой государства, ведь основные управленческие функции исполняют все члены Федерального совета, однако последнее слово при обсуждении вопросов все же остается за президентом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Мужчины даже не догадываются: невероятные факты о девушках
узнайте больше

Все по теме:

Швейцария, Президент Швейцарии, Вели Маурер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Четвероногие друзья: редкие породы собак, о которых мало кто знает
02 Историческое событие: названа дата объединительного собора украинских церквей
03 Кулинарные провалы, которые доведут вас до слез от смеха
04 Забавные неприятности, которые случились с девушками во время ухода за собой
05 Биатлон: мужская индивидуальная гонка сегодня не состоится
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Историческое событие: названа дата объединительного собора украинских церквей
Названа дата объединительного собора
В Украину возвращаются морозы: в каких регионах похолодает
В Украину возвращаются морозы
Прием в ВУЗы в 2019 году: новые условия
Прием в ВУЗы в 2019 году: новые условия
Мужчины даже не догадываются: невероятные факты о девушках (Фото)
Мужчины даже не догадываются: невероятные факты о девушках (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь