В Швейцарии выбрали президента на 2019 год

В Швейцарии депутаты Федерального собрания избрали Вели Маурера президентом страны, сообщает Basler Zeitung.
За кандидатуру Вели Маурера проголосовали практически все депутаты: 201 из 209, чьи бюллетени были заполнены верно. Подобное голосование вошло в историю страны, как одно из лучших.
Пока еще действующий президент Ален Берсет набрал всего 190 голосов из 210. Победивший в гонке Вели Маурер уже во второй раз назначен президентом Швейцарии, до этого он занимал эту должность в 2012 году.
В Швейцарии проходят выборы по принципу "первый среди равных" между членами правительства. Каждый министр занимает эту должность всего на год и не реже, чем раз в 7 лет.
Президент в Швейцарии не является главой государства, ведь основные управленческие функции исполняют все члены Федерального совета, однако последнее слово при обсуждении вопросов все же остается за президентом.