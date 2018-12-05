В Берлине рассказали, от чего зависит сохранение договора по РСМД

Новости мира: В Федеральном правительстве Германии заявили, что судьба Договора о ракетах средней и меньше дальности зависит исключительно от РФ.

В Берлине заявили, что сохранение Договора о ракетах средней и меньше дальности исключительно в руках РФ. Об этом сказала представитель федерального правительства Ульрике Деммер в среду на брифинге.

"Россия своими новыми ракетными системами нарушила условия Договора. Теперь исключительно от России зависит предотвращение прекращения действия договора", - указала Деммер.

Для того, чтобы предотвратить прекращение действия данного договора, Москва должна принять необходимые шаги. При этом, как отметила Ульрике Деммер, "следует быть реалистичными: до сих пор Россия не выказывала готовности изменить свое поведение".

Также, она заметила, что у Германии нет никаких указаний на то, что США нарушали положения Договора. Абсолютно все действия, касательно соответствия условиям данного договора в Румунии и Польше, американская сторона детально изложила, в том числе в переговорах с Россией.

Федеральное правительство согласилось с решением США дать Москве 60 дней перед тем, как окончательно выйти из Договора о ракетах средней и меньше дальности. Со своей стороны Берлин призывает РФ вернуться к соблюдению документа. Это было одной из тем для переговоров Ангелы Меркель и президентов США и России в Буэнос-Айресе.