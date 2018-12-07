Встреча Совета МИД ОБСЕ: Ключевой темой обсуждения была ситуация на Донбассе

Новости мира: Донбасс был ключевой темой министерской встречи в Милане.

На заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане царила атмосфера, обусловленная ситуацией вокруг урегулирования спровоцированного Россией конфликта в Украине.

Об этом заявил генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер во время пресс-конференции в Милане.

"Стороны должны выйти из политического тупика и работать над полной имплементацией Минских договоренностей, обязательства относительно чего они взяли на себя. Собственно, тупик относительно кризиса в Украине и вокруг него вызывал атмосферу, которая царила здесь, в Милане. Но несмотря на недостаток доверия, различия в восприятии и различия дальнейшего пути, даже в это время страны-члены заложили основы для новых решений и деклараций", - сказал он.

Гремингер напомнил, что сразу после недавнего инцидента с нападением России на украинские корабли в районе Керченского пролива он вместе с действующим председателем ОБСЕ выступил с заявлением, в котором содержался призыв к сдержанности и диалогу с целью деэскалации ситуации. "Я также передал этот месседж российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову во время нашей встречи в Милане. Мы также призываем возобновить усилия по урегулированию конфликта в и вокруг Украины", - заявил генсек ОБСЕ.

Министр иностранных дел Италии и действующий председатель ОБСЕ Энцо Моаверо-Миланези подчеркнул важность ОБСЕ как структуры, где страны могут непосредственно обменяться мнениями по всем важным и сложным вопросам. "Без ОБСЕ результат был бы таким, что страны говорили бы только на расстоянии. Говорили бы только заявлениями, без непосредственного контакта за круглым столом в присутствии других стран", - заявил он.

Вместе с тем министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, который возглавит ОБСЕ в 2019 году, заявил, что встречи в Милане 6-7 декабря превысили его ожидания.

"Мы прибыли сюда под влиянием недавнего инцидента в Азовском море. И никто не мог предсказать, как это затмит встречу здесь и ее результаты. Я вижу положительным то, что очень многие страны-члены понимают, что это - важная и эффективная платформа и нужно ее использовать, чтобы обсуждать наши проблемы и продвигать видение", - сказал Лайчак.

По его словам, встречи в Милане не были простыми, но есть прогресс по ряду вопросов. "Милан усилил значение ОБСЕ. Если бы не было такой платформы, то не было бы где обсудить позиции", - убежден он.