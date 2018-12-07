Скачать
Пятница, 07.12.2018
Украинский путь в НАТО: Альянс определил основные направления реформ сектора обороны
Украинский путь в НАТО: Альянс определил основные направления реформ сектора обороны
Российская агрессия: Представитель США призвал ОБСЕ удвоить усилия
Российская агрессия: Представитель США призвал ОБСЕ удвоить усилия
Ломаченко и Педраса сделали вес
Ломаченко и Педраса сделали вес
Грэмми 2019: названы номинанты музыкальной премии
Грэмми 2019: названы номинанты музыкальной премии

Порошенко поздравил преемницу Меркель с избранием на пост главы ХДС

Порошенко поздравил преемницу Меркель с избранием на пост главы ХДС
20:29 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Порошенко поздравил Крамп-Карренбауэр с избранием на пост главы ХДС.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Аннегрет Крамп-Карренбауэр с избранием на должность главы немецкой партии "Христианско-демократический союз".

Соответствующее сообщение глава государства разместил в Twitter.

"Сердечно поздравляю Аннегрет Крамп-Карренбауэр с избранием на пост председателя Христианско-демократического союза!" - написал он.

Глава государства выразил надежду на личную поддержку с ее стороны Украины во внедрении евроориентированной реформы и отпора российской агрессии и восстановлении территориальной целостности ради укрепления мира и безопасности на Европейском континенте.

 

Как сообщалось, 7 декабря на съезде Христианско-демократического союза Германии председателем партии избрана Аннегрет Крамп-Карренбауэр - за ее кандидатуру проголосовали 51,7% делегатов (517 голосов).

До этого 18 лет партией руководила Ангела Меркель.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Петр Порошенко, ХДС, Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинцам рассылают фейковые платежки за газ: что делать и куда обращаться
02 День святой Екатерины 2018: что категорически нельзя делать в праздник 7 декабря
03 Погода на выходные: синоптики обещают дождливые дни и морозные ночи
04 День памяти святой великомученицы Екатерины 2018: приметы и гадания на 7 декабря
05 Эксперты назвали продукт, который повышает мужскую потенцию
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Йеменские хуситы отвергли предложение правительства
Йеменские хуситы отвергли предложение правительства
Президент Украины подписал закон о госбюджете-2019
Президент Украины подписал закон о госбюджете-2019
Погода на выходные: синоптики обещают дождливые дни и морозные ночи
Погода на выходные: синоптики обещают дождь и мороз
Медики подсказали, какая доза соли безопасная для здоровья
Медики подсказали, какая доза соли безопасная для здоровья
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь