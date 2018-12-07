Порошенко поздравил преемницу Меркель с избранием на пост главы ХДС

Новости мира: Порошенко поздравил Крамп-Карренбауэр с избранием на пост главы ХДС.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Аннегрет Крамп-Карренбауэр с избранием на должность главы немецкой партии "Христианско-демократический союз".

Соответствующее сообщение глава государства разместил в Twitter.

"Сердечно поздравляю Аннегрет Крамп-Карренбауэр с избранием на пост председателя Христианско-демократического союза!" - написал он.

Глава государства выразил надежду на личную поддержку с ее стороны Украины во внедрении евроориентированной реформы и отпора российской агрессии и восстановлении территориальной целостности ради укрепления мира и безопасности на Европейском континенте.

Розраховую на особисту підтримку пані Аннегрет Крамп-Карренбауер України у впровадженні євроорієнтованих реформ та відсічі російської агресії і відновленні територіальної цілісності нашої держави задля зміцнення миру та безпеки на європейському континенті. — Петро Порошенко (@poroshenko) 7 декабря 2018 г.

Как сообщалось, 7 декабря на съезде Христианско-демократического союза Германии председателем партии избрана Аннегрет Крамп-Карренбауэр - за ее кандидатуру проголосовали 51,7% делегатов (517 голосов).

До этого 18 лет партией руководила Ангела Меркель.