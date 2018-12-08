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Полиция Парижа со слезоточивым газом арестовывает "желтых жилетов"

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Полиция Парижа со слезоточивым газом арестовывает &quot;желтых жилетов&quot;
13:31 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Демонстранты в Париже попытались начать марш в сторону Елисейского дворца.

В Париже продолжаются столкновения полицейских с участниками акции "желтых жилетов", задержаны более 340 человек.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

"В столице Франции в субботу, 8 декабря, начались столкновения протестующих с полицией. Правоохранители применили слезоточивый газ против около 1500 демонстрантов, собравшихся на Елисейских полях. Еще до начала очередной акции протеста "Желтых жилетов", по меньшей мере, 340 человек были арестованы", - говорится в сообщении.

Французские правоохранители сообщили, что для обеспечения исключительных мер безопасности сегодня по всей стране привлечено 89 тысяч полицейских, в том числе 8 тысяч - в Париже.

Участники антиправительственной акции протеста "желтых жилетов" в Париже попытались начать марш к Елисейскому дворцу - резиденции президента Франции Эмманюэля Макрона, передает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Однако их путь, пролегающей по Елисейским полям, преграждают подразделения полиции по борьбе с беспорядками, отмечает АП.

Кроме этого, полиция перекрыла все улицы в районе Елисейского дворца при помощи грузовиков и стальных барьеров.

В трех странах ЕС запланированы протесты "желтых жилетов"

Акции протеста против повышения цен на топливо начались во Франции 17 ноября, когда на улицы страны вышли около 280 тысяч человек. Демонстранты, кроме проведения митингов, блокировали дороги, АЗС, хранилища топлива и торговые центры. С тех пор акции не прекращались, достигая пика в выходные дни. За две недели задержано не менее 800 демонстрантов, десятки людей пострадали. 5 декабря под давлением протестующих французское правительство решило полностью отказаться от намерений повышения акцизов на топливо. Однако протестующие собираются продолжить акции.

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Париж, Франция, Акции протестов, Желтые жилеты.
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