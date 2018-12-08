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Грузия получит от Франции системы ПВО

Грузия получит от Франции системы ПВО
17:24 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Грузия подписала с Францией контракт на покупку систем ПВО

Министр обороны Грузии Леван Изория подписал контракт на закупку системы противовоздушной обороны (ПВО) у Франции, сообщает министерство.

По словам Изории, новые системы ПВО можно будет интегрировать с военным оборудованием НАТО в единую систему управления.

Воздушное пространство Грузии теперь будут контролировать французские радиолокационные системы (РЛС) и защищать система противовоздушной обороны малой дальности Mistral Atlas, передает kommersant.

Контракты с французскими компаниями бывший министр обороны Грузии Тинатин Хидашели подписала в 2015 году. Через три года после подписания контракта Париж выполнил все условия сделки и поставил заказанные вооружения стоимостью около 100 млн евро.

Одновременно с этим стало известно о новом контракте с Вашингтоном. Американские специалисты готовы модернизировать парк военных вертолетов Грузии.

Как сообщалось ранее, задержанные 2 декабря в Тбилиси за незаконное хранение оружия шесть украинцев и один гражданин Грузии объявили в знак протеста голодовку.

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Все по теме:

Франция, Грузия, ПВО, Леван Изория.
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