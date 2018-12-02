СМИ Грузии сообщили о задержании граждан Украины

Новости Украины: В Тбилиси прошлой ночью в гостинице "Альянс" задержали 5 украинцев, в их числе бывшего грузинского военнослужащего Луку Чхетия, который воевал в батальоне "Донбасс"

В Тбилиси в гостинице "Альянс" минувшей ночью были задержаны пятеро граждан Украины, в их числе бывший грузинский военнослужащий Лука Чхетия, воевавший в украинском батальоне "Донбасс", сообщают в воскресенье грузинские СМИ.

Задержанные прибыли в Тбилиси и поселились в гостиницу 27 ноября. В МВД Грузии пока не дают официального комментария в связи с задержанием группы украинских граждан.

Между тем отец задержанного Серго Чхетия заявил журналистам, что его сын намеревался принять участие в намеченной на воскресенье в Тбилиси акции протеста оппозиции.

Напомним, с понедельника, 3 декабря, в ВСУ начинается цикл масштабных мероприятий по сборам с резервистами и военнообязанными. В сообщении указано, что будут проведены сборы, как в составе бригад (до 15 суток), так и в составе учебных центров (до 20 суток). По прогнозам, все мероприятия по сборам будут завершены до начала новогодних праздников.