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"Рабский" закон: В Венгрии прошли массовые протесты

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&quot;Рабский&quot; закон: В Венгрии прошли массовые протесты
19:28 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Тысячи венгров протестовали против нового "рабского закона".

В субботу в Будапеште тысячи венгров протестовали против предложенного нового закона о труде, который критики называют "рабским".

Члены профсоюзов и их сторонники собрались под флагами, на которых развевались такие надписи, как: "Мы протестуем против рабского закона" и "Заставьте вашу мать работать сверхурочно", сообщает Reuters.

Изменения в трудовой кодекс, представленные в парламент на этой неделе, столкнулись с интенсивной критикой, которая привела к самому большому уличному протесту за этот год.

Полиция заблокировала главную площадь у парламента, куда протестующие планировали пойти сначала. Поэтому они заняли главную улицу, ведущую к парламенту.

Потенциально нововведения могут обернуться для венгров двумя дополнительными рабочими часами до среднего рабочего дня (или дополнительным рабочим днем в неделю).

Согласно предложенному законопроекту, работодателям гарантируются дополнительные сверхурочные 250 часов в год на каждого работника. Что касается остальных часов, им придется получить согласие работников.

В партии премьера Виктора Орбана заявляют, что рабочая неделя в Венгрии по-прежнему будет составлять как правило пять восьмичасовых дней, а работникам будут платить за любые сверхурочные часы.

Напомним, около 6-8 тысяч жителей Бельгийской столицы вышли на улицу в поддержку движения "желтых жилетов". 

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Венгрия, Протесты, Будапешт, Законы.
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