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Более 300 "желтых жилетов" задержали в Бельгии

Более 300 &quot;желтых жилетов&quot; задержали в Бельгии
18:46 Сегодня Телеграф

Новости мира: Протесты "желтых жилетов" в Бельгии проходят с погромами и арестами.

Около 6-8 тысяч жителей Бельгийской столицы вышли на улицу в поддержку движения "желтых жилетов". 

Бельгийцы вышли на улицы под лозунгами о неприятии политики правительства, следствием которой является стремительный рост цен на базовые товары и услуги - здравоохранение, образование, электроэнергию, топливо, продукты , коммунальные услуги и т.д.

 

Несмотря на призывы организаторов к мирному протесту, демонстранты прибегли к насилию и вандализму. Полиция ответила незамедлительно. Сообщается о аресте более 300 человек, и задержании организаторов беспорядков.

 

Сейчас ситуация в Брюсселе остается спокойной. Здания европейских институций и правительственных учреждений Бельгии в результате манифестации не пострадали.

 

Как сообщалось ранее, в Париже вовсю идут демонстрации "желтых жилетов". К манифестации также присоединились жители нескольких городов Нидерландов.  

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Брюссель, Бельгия, Протесты, Желтые жилеты.
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