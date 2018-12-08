Более 300 "желтых жилетов" задержали в Бельгии

Около 6-8 тысяч жителей Бельгийской столицы вышли на улицу в поддержку движения "желтых жилетов".
Бельгийцы вышли на улицы под лозунгами о неприятии политики правительства, следствием которой является стремительный рост цен на базовые товары и услуги - здравоохранение, образование, электроэнергию, топливо, продукты , коммунальные услуги и т.д.
Brussels police blocking protesters from getting close to the European institutions#GiletsJaunes #Bruxelles pic.twitter.com/zuJz60F4nv
— Mehmet Solmaz (@MhmtSlmz) 8 декабря 2018 г.
Несмотря на призывы организаторов к мирному протесту, демонстранты прибегли к насилию и вандализму. Полиция ответила незамедлительно. Сообщается о аресте более 300 человек, и задержании организаторов беспорядков.
Here I explain the situation in Brussels and where the protests are taking place#GiletsJaunes #Bruxelles pic.twitter.com/KhXoPVaDsC
— Mehmet Solmaz (@MhmtSlmz) 8 декабря 2018 г.
Сейчас ситуация в Брюсселе остается спокойной. Здания европейских институций и правительственных учреждений Бельгии в результате манифестации не пострадали.
Protesters outside the European Parliament in Brussels#GiletsJaunes #Bruxelles pic.twitter.com/sYzr2GKn1y
— Mehmet Solmaz (@MhmtSlmz) 8 декабря 2018 г.
Как сообщалось ранее, в Париже вовсю идут демонстрации "желтых жилетов". К манифестации также присоединились жители нескольких городов Нидерландов.