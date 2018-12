Более 300 "желтых жилетов" задержали в Бельгии

Новости мира: Протесты "желтых жилетов" в Бельгии проходят с погромами и арестами.

Около 6-8 тысяч жителей Бельгийской столицы вышли на улицу в поддержку движения "желтых жилетов".

Бельгийцы вышли на улицы под лозунгами о неприятии политики правительства, следствием которой является стремительный рост цен на базовые товары и услуги - здравоохранение, образование, электроэнергию, топливо, продукты , коммунальные услуги и т.д.

Несмотря на призывы организаторов к мирному протесту, демонстранты прибегли к насилию и вандализму. Полиция ответила незамедлительно. Сообщается о аресте более 300 человек, и задержании организаторов беспорядков.

Here I explain the situation in Brussels and where the protests are taking place#GiletsJaunes #Bruxelles pic.twitter.com/KhXoPVaDsC — Mehmet Solmaz (@MhmtSlmz) 8 декабря 2018 г.

Сейчас ситуация в Брюсселе остается спокойной. Здания европейских институций и правительственных учреждений Бельгии в результате манифестации не пострадали.

Как сообщалось ранее, в Париже вовсю идут демонстрации "желтых жилетов". К манифестации также присоединились жители нескольких городов Нидерландов.