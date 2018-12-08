"Желтые жилеты" вышли на протесты в Нидерландах

Новости мира: В Нидерландах на протесты вышли сотни "желтых жилетов".

В Нидерландах сразу в нескольких городах также проходит акция "желтых жилетов".

Об этом сообщает NOS.

"Демонстранты в желтых жилетах вышли на улицы не только в Париже и других городах Франции, это также происходит и в Нидерландах", - говорится в сообщении.

Акции проходят в Гааге, Роттердаме, Амстердаме, Маастрихте, Эйндховене и Алкмар.

В Гааге полиция перекрыла митингующимм доступ к Бинненхоф, в котором находятся Генеральные штаты (парламент Нидерландов) и резиденция премьер-министра, зато проводить демонстрацию было предложено на площади рядом с Бинненхоф.

Между тем в Роттердаме несколько сотен человек прошли по мосту Эразма (мост через реку Ниве-Маас в центре нидерландского города Роттердама). Атмосфера дружелюбная. Полиции и прохожим демонстранты раздают цветы.

В Амстердаме митингующие собрались в Стопера (Stopera) - это комплекс, где расположены городская ратуша и главный оперный театр Амстердама.

Во всех городах акции не многочисленные. На жилетах разные надписи: на одних - недовольство политикой правительства, другие требуют доступную медицину и образование, уменьшение налогов и улучшение уровня жизни.

Как сообщалось ранее, во Франции с 17 ноября продолжаются акции протестного движения "желтых жилетов". Активисты выступают против повышения цен на горючее, правительственной налоговой политики в целом и требуют отставки президента и премьер-министра. Сегодня во время столкновений с полицией, силовики применили слезоточивый газ, а затем и водометы.

Помимо Франции и Нидерланд, протесты "желтых жилетов" также были запланированы и в Бельгии.