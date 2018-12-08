Скачать
Суббота, 08.12.2018
Озвучены две наиболее острые проблемы украинской информационной безопасности
Озвучены две наиболее острые проблемы украинской информационной безопасности
Порошенко рассказал, что Патриарху Варфоломею угрожают из Москвы
Порошенко рассказал, что Патриарху Варфоломею угрожают из Москвы
Цыганков забил гол-шедевр со штрафного (Видео)
Цыганков забил гол-шедевр со штрафного (Видео)
&quot;Мисс Мира 2018&quot;: стало известно имя победительницы
"Мисс Мира 2018": стало известно имя победительницы

"Желтые жилеты" вышли на протесты в Нидерландах

&quot;Желтые жилеты&quot; вышли на протесты в Нидерландах
18:18 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В Нидерландах на протесты вышли сотни "желтых жилетов".

В Нидерландах сразу в нескольких городах также проходит акция "желтых жилетов".

Об этом сообщает NOS.

"Демонстранты в желтых жилетах вышли на улицы не только в Париже и других городах Франции, это также происходит и в Нидерландах", - говорится в сообщении.

Акции проходят в Гааге, Роттердаме, Амстердаме, Маастрихте, Эйндховене и Алкмар.

В Гааге полиция перекрыла митингующимм доступ к Бинненхоф, в котором находятся Генеральные штаты (парламент Нидерландов) и резиденция премьер-министра, зато проводить демонстрацию было предложено на площади рядом с Бинненхоф.

Между тем в Роттердаме несколько сотен человек прошли по мосту Эразма (мост через реку Ниве-Маас в центре нидерландского города Роттердама). Атмосфера дружелюбная. Полиции и прохожим демонстранты раздают цветы.

В Амстердаме митингующие собрались в Стопера (Stopera) - это комплекс, где расположены городская ратуша и главный оперный театр Амстердама.

Во всех городах акции не многочисленные. На жилетах разные надписи: на одних - недовольство политикой правительства, другие требуют доступную медицину и образование, уменьшение налогов и улучшение уровня жизни.

Как сообщалось ранее, во Франции с 17 ноября продолжаются акции протестного движения "желтых жилетов". Активисты выступают против повышения цен на горючее, правительственной налоговой политики в целом и требуют отставки президента и премьер-министра. Сегодня во время столкновений с полицией, силовики применили слезоточивый газ, а затем и водометы

Помимо Франции и Нидерланд, протесты "желтых жилетов" также были запланированы и в Бельгии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Митинг, Нидерланды, Протесты, Желтые жилеты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 8 декабря 2018: все знаки Зодиака
02 Диетологи рассказали, как легко скинуть 7 кг за 10 дней
03 Погода на выходных: по всей Украине мокрый снег с небольшим потеплением
04 "Топ-модель по-украински" 2 сезон 15 выпуск: кто покинул проект на этой неделе (Видео)
05 Совместимость знаков зодиака в любви и в браке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
НБУ не видит перспектив для работы банков РФ в Украине
НБУ не видит перспектив для работы банков РФ в Украине
Грузия получит от Франции системы ПВО
Грузия получит от Франции системы ПВО
Погода на выходных: по всей Украине мокрый снег с небольшим потеплением
Прогноз погоды в Украине на 9 декабря
Эксперты развенчали популярный миф о пользе йогурта
Эксперты развенчали популярный миф о пользе йогурта
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь