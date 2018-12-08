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Полиция Парижа водометом "остудила пыл" протестующих

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Полиция Парижа водометом &quot;остудила пыл&quot; протестующих
15:32 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира: Полиция применила водомет в Париже против "желтых жилетов", по всей стране уже 700 задержанных.

Парижская полиция применила водомет против протестующих движения "желтых жилетов", которые бросали факелы и устраивали поджоги в одном из торговых районов французской столицы.

Об этом сообщает Associated Press.

В то время, как ситуация на Елисейских полях сегодня относительно спокойная, беспорядки вспыхивают в других точках французской столицы - протестующие пытаются добраться до Елисейского дворца.

Последние вспышки насилия зафиксировали у самых известных торговых центров Парижа "Галери Лафайет", Printemps, а также оперы Гарнье. Протестующие выкорчевали деревья и поджигали их. Другие бросали сигнальные ракеты в ряды спецназовцев.

На одной из улиц протестующие подожгли баррикаду.

По последним данным, около 700 человек были задержаны по всей Франции в субботу, в том числе 581 - в Париже. Из них 423 были заключены под стражу, сообщает Le Figaro.

В трех странах ЕС запланированы протесты "желтых жилетов"

Полиция провела многочисленные проверки, конфисковывая в протестующих защитные очки, шлемы и предметы, которые можно использовать для насилия.

По состоянию на полдень на улице Франции вышли 31 тысяча демонстрантов на прошлой неделе в то же время количество протестующих составило 36 тысяч.

Несмотря на отдельные инциденты в целом полиция отмечает, что ситуация значительно спокойнее, чем во время протестов на прошлой неделе.

Охрану порядка на фоне опасений вспышек насилия по всей стране в субботу обеспечивают около 90 тысяч правоохранителей, из них 8 тысяч - в Париже.

Ранее сообщалось, в Париже продолжаются столкновения полицейских с участниками акции "желтых жилетов", задержаны более 340 человек. При этом полиция применила слезоточивый газ.

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Париж, Франция, Водомет, Желтые жилеты.
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