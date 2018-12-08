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Британия хочет восстановить имидж Солсбери: Выделят 500 тыс. фунтов стерлингов

Британия хочет восстановить имидж Солсбери: Выделят 500 тыс. фунтов стерлингов
22:37 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Власти Британии потратят на восстановление имиджа Солсбери 500 тысяч фунт стерлингов.

Власти Великобритании потратят 500 тыс. фунт стерлингов на рекламную кампанию по привлечению в Солсбери туристов, число которых снизилось после отравления "Новичком" бывшего полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери.

Как сообщает телеканал Sky News, число туристов в город снизилось на 12% после инцидентов с "Новичком", передает kommersant.

Рекламные кампании и другие проекты по восстановлению имиджа города запланированы на февраль и март 2019 года. Деньги на эти мероприятия выделят из правительственного фонда.

Как сообщалось ранее, Скрипалей отравили 4 марта. Лондон считает, что к покушению на Скрипалей причастна российская разведка и, в частности, Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания называет сотрудниками ГРУ.

В конце июня в соседнем Эймсбери "Новичком" также отравились Чарли Роули и Дон Стерджес, которая впоследствии умерла в больнице. По версии следствия, они отравили веществом из флакона с "Новичком", который нашли в парке.

Напомним, что Великобритания в 2018-2019 годах предоставляет Украине более 35 млн фунтов на проведение реформ, борьбу с коррупцией и другие сферы. 

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Великобритания, Новичок, Солсбери, Дело Скрипалей.
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