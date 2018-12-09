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Мэй может перенести дату голосования по Brexit

Мэй может перенести дату голосования по Brexit
13:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может отправится в Брюссель, чтобы еще раз провести переговоры и это может привести к переносу даты голосования.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может объявить о переносе намеченного на 11 декабря голосования по Brexit, сообщает в воскресенье британская газета "Сандэй таймс".

"Ряд британских министров ожидают, что Т.Мэй направится в Брюссель, чтобы снова провести переговоры по Brexit как окончательный дипломатический шаг, и результатом такого шага может стать перенос голосования", - пишет издание.

Газета отмечает, что в случае провала в парламенте голосования по сделке о Brexit это приведет к негативным последствиям для Т.Мэй в качестве британского премьер-министра.

Таким образом, Т.Мэй может попытаться еще раз провести переговоры с Брюсселем об условиях соглашения, которое бы в большей степени устраивало британцев.

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Главы государств и правительств 27 стран Евросоюза 25 ноября на внеочередном заседании Европейского совета утвердили соглашение о выходе Великобритании из ЕС и декларацию о будущих отношениях.

Теперь проект сделки по Brexit должен выдержать голосование в британском парламенте и Европарламенте. Голосование по соглашению Британии с ЕС по Brexit в парламенте Британии намечено на 11 декабря, а сам выход Великобритании из Евросоюза намечен на 29 марта 2019 года.

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Брюссель, Переговоры, Тереза Мэй, Brexit, Перенос даты голосования.
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