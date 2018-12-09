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Во Франции задержали уже более 1700 участников протестов "желтых жилетов"

Во Франции задержали уже более 1700 участников протестов &quot;желтых жилетов&quot;
13:58 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Во Франции продолжаются акции протеста "желтых жилетов", полиция уже задержала 1723 протестующих.

В акциях протеста "желтых жилетов", которые продолжаются во Франции уже четвертую неделю, в субботу, 8 декабря, участвовали 136 тысяч человек, при этом были задержаны 1723 протестующих. Об этом сообщает DW.

"В целом в субботних протестах "желтых жилетов" участвовало более 130 тысяч человек по всей Франции, 1723 протестущих были задержаны", - говорится в сообщении.

Премьер-министр Эдуард Филипп выступил с заявлением, призывая нацию к диалогу, чтобы "вернуть наше национальное единство". Глава правительства также отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон скоро предложит мероприятия для "налаживания диалога".

Сообщается, что 8 декабря в центре Парижа во время очередных акций протестов "желтых жилетов" демонстранты поджигали баррикады, автомобили, разбивали окна в домах и дрались с полицейскими. Правоохранители вынуждены были использовать бронетехнику и применить слезоточивый газ и водометы.

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Для обеспечения "исключительных" мер безопасности по всей стране были привлечены 89 тысяч правоохранителей. В столице правопорядок обеспечивали восемь тысяч полицейских.

Как известно, представители движения "желтых жилетов", которые сначала требовали отменить повышение налога на горючее, теперь требуют общего снижения налогов, повышения зарплат и пенсий. Они также выступают против политики президента Эммануэля Макрона и его реформ.

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Полиция, Задержание, Желтые жилеты, Акции протеста во Франции, Количество протестующих.
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