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Германия выделит €25 миллионов одному из бедных регионов Африки

Германия выделит €25 миллионов одному из бедных регионов Африки
15:22 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Германия выделила 25 млн евро помощи странам африканского региона Сахеля, Евросоюз пообещал для стран Сахеля 125 миллионов евро.

Германия сделала свой вклад в помощь странам африканского региона Сахеля в размере 25 млн евро, что составляет пятую часть от собранной донорами суммы для этого бедного региона Африки, включающего несколько стран. Об этом сказал министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, сообщает пресс-служба немецкого МИД.

"Сахельскому региону нужна наша поддержка. В этом году мы предоставляем дополнительные 25 млн евро на трансграничное сотрудничество наших партнеров на местах. Мы хотим внести свой вклад в стабилизацию региона в рамках Чрезвычайного целевого фонда Европейского Союза для Африки (EUTF)", - сказал министр.

Он заверил, что ФРГ остается надежным партнером "Большой пятерки" Сахеля на пути к большей безопасности, стабильности и развитию региона.

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Всего на координационной конференции партнеров и доноров стран "Большой пятерки" в Сахеле, которая прошла в Нуакшоте 6-7 декабря, Европейский Союз пообещал для стран Сахеля 125 миллионов евро. Сахель является одним из самых бедных регионов в мире. С 2014 года страны "Большой пятерки" Сахеля (Мавритания, Мали, Нигер, Буркина-Фасо и Чад) решают трансграничные проблемы посредством общей политики.

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Все по теме:

Германия, ЕС, Помощь, Доноры, Страны африканского региона Сахеля.
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