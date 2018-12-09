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Соглашение с ЕС: Швейцария не приняла ультиматум

Соглашение с ЕС: Швейцария не приняла ультиматум
15:43 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира: Берн объявил национальную дискуссию по проекту нового соглашения с Евросоюзом.

Сейчас отношения между ЕС и Швейцарией регулируются примерно 100 соглашениями, которые Брюссель хочет заменить одним договором.

Берн не сказал "да" по общему соглашению о будущих отношениях с ЕС, несмотря на призыв Брюсселя сделать это 7 декабря. Правительство также не сказало "нет", объявив вместо этого национальную дискуссию по проекту договора.

Если Швейцария не поддержит проект соглашения, то Европейская комиссия не будет продолжать признание швейцарских бирж с 2019 года, заявили ранее в Брюсселе. 11 декабря Еврокомиссия должна обсудить этот вопрос.

Во вторник официальный Берн сообщил, что намерен завершить консультации с Европейским Союзом относительно нового договора уже в 2019 году, несмотря на требование ЕС к концу 2018-го.

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Отношения между ЕС и Швейцарией регулируются примерно 100 двусторонними соглашениями, которые Брюссель хочет заменить одним договором. Соглашение, которое бы теснее связывало нейтральную страну с ее крупнейшим торговым партнером, должно была быть подписана еще в начале года, однако швейцарские власти заявили, что договор может подорвать высокую заработную плату и условия труда в стране. По проекту, Швейцария автоматически адаптирует свои правила миграции и социального обеспечения к законодательству ЕС.

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ЕС, Европейский союз, Швейцария, Евросоюз, Соглашение с ЕС, Новое соглашение с Евросоюзом.
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