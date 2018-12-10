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"Это очень печально": Глава МВФ прокомментировала протесты в Париже

&quot;Это очень печально&quot;: Глава МВФ прокомментировала протесты в Париже
06:01 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Глава МВФ уверена, что протесты во Франции скажутся на экономике.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард обеспокоена акциями протестов движения "желтых жилетов" в Париже. Она уверена, что протесты будут иметь последствия для французской экономики. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал CBS.

"Это очень печальная картина. Я - настоящая парижанка, и то, что происходит в Париже, - это очень печально. У этого будут экономические последствия, я в этом не сомневаюсь. Я действительно надеюсь, что диалог будет восстановлен, люди могут выражать свои взгляды, к их недовольство можно прислушаться, и с этим можно что-то сделать", - сказала Лагард.

В субботу, 8 декабря, во Франции прошла четвертая серия протестов движения "желтых жилетов" в Париже и других городах акции протеста сопровождались столкновениями с полицией. Число принявших участие в акциях протеста в республике превысила 136 тысяч человек. Количество задержанных по всей Франции участников акций протеста возросло до 1726 человек.

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МВФ, Париж, Франция, Кристин Лагард, Желтые жилеты.
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