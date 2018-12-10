"Новичок" постепенно убивает случайную жертву отравления

Новости мира: Случайный пострадавший от "Новичка" жалуется на ухудшение зрения и опасается, что может ослепнуть навсегда.

Британец Чарли Роули, ставший случайной жертвой отравления химическим веществом "Новичок", теряет зрение, имеет проблемы с сердцем и перенес несколько инфарктов. Об этом 45-летний мужчина рассказал в интервью изданию Mirror,

"Новичок" может убить меня. Это все постоянно со мной. Я боюсь", - сказал потерпевший.

Он жалуется на ухудшение зрения и опасается, что может ослепнуть навсегда. Роули убежден, что яд убивает его.

Он вспомнил роковую минуту, когда он открыл бутылочку, внешне похожую на флакон от духов - и его партнерша, 44-летняя Дон Стерджесс, розпилила вещество себе на запястье.

Жертва "Новичка" добавил, что не чувствует себя в безопасности. "Я могу быть вне госпиталем, но не чувствую себя безопасно. Я боюсь за свое будущее", - резюмировал Роули.