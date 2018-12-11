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Британские истребители впервые поднялись на перехват, с новейшими ракетами MBDA

Британские истребители впервые поднялись на перехват, с новейшими ракетами MBDA
05:50 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Твиттер

Новости мира: Британские истребители Typhoon вооружили потенциально самой опасной ракетой класса "воздух — воздух".

Истребители ВВС Великобритании впервые отправились на задание, вооружившись новейшими ракетами класса "воздух — воздух" MBDA Meteor.

Авторитетное военно-техническое издание Jane’s сообщило, что британские истребители Eurofighter Typhoon впервые вылетели на задание, неся в качестве вооружения новейшие ракеты класса "воздух — воздух" MBDA Meteor. Агентство ссылается на заявление британского Минобороны от 10 декабря. По данным ведомства, вооруженные Meteor истребители Typhoon вылетели с базы ВВС Лоссимут в Шотландии для перехвата  объекта, который приближался к контролируемой Лондоном зоне. Впоследствии самолеты успешно вернулись на базу.

Напомним, сегодня стало известно, что Москва направила в Венесуэлу стратегические бомбардировщики Ту-160. К северо-западу от Шотландии, над Атлантикой, зафиксировали бомбардировщики ВКС России: борт RF-94100 "Николай Кузнецов" и RF-94108 "Владимир Судец". Их какое-то время сопровождали британские и норвежские истребители. 

Оснащение строевых Eurofighter Typhoon новейшей ракетой Meteor — важный этап как в контексте безопасности Великобритании, так и в контексте североатлантической и общеевропейской системы обороны. Отметим, проект MBDA Meteor стал одним из ключевых (если не самым важным) элементом повышения обороноспособности стран Европы последних десятилетий. Эту ракету разрабатывали с 1997 года для ВВС Франции, Великобритании, Швеции, ФРГ, Испании и Италии.

MBDA Meteor — управляемая ракета класса "воздух — воздух" большой дальности, оснащенная активной радиолокационной головкой самонаведения. Ее отличительная особенность — применение в конструкции маршевого прямоточного воздушно-реактивного двигателя, позволяющего поддерживать очень высокую скорость полета на всей траектории.

Дальность стрельбы MBDA Meteor составляет 100 километров. Скорость полета — 4М. Помимо Eurofighter Typhoon, ракета также находится на этапе интеграции с истребителями Dassault Rafale и Saab JAS 39 Gripen.

Все эти машины в будущем должен сменить принципиально новый европейский истребитель Next Generation Weapon System (NGWS), участие в разработке которого намерена принять Испания.

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Великобритания, Перехват, Typhoon, MBDA Meteor.
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