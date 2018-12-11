День ВСУ: В Варшаве состоялся официальный прием

Новости мира: В Варшаве состоялся официальный прием по случаю Дня Вооруженных Сил Украины.

Более 4 гривен агрессия в Украине продолжается. Об этом во время приема в Варшаве по случаю Дня вооруженных сил .

"На протяжении последних четырех лет мы ощущаем очень мощную поддержку наших польских партнеров в свете российской агрессии и международного права. На протяжении последних нескольких дней мы особенно ощущали позиции Польши и мира после очередной атаки России на Украину. Эта поддержка является очень важной для Украины, поскольку так мы чувствуем себя сильнее", - подчеркнул посол.

Также, он подчеркнул, что в военной сфере Украина стала мощным партнером для других государств. Он подчеркнул, что за пять лет Украина в военной сфере стала мощным партнером для других государств, поскольку имеет одну из сильнейших армий в Европе, выделяя более 5% ВВП на развитие Вооруженных сил

"Мы имеем опыт, который можем передать нашим партнерам", - подчеркнул дипломат.

Также, атташе по вопросам обороны посольства Украины в Польше Юрий Павлов напомнил присутствующим об аннексии части территории Украины в 2014 году, тем самым втянув в войну.

"Безнаказанность России вывела на новый уровень вооруженную агрессию против Украины. Об этом свидетельствует ничем не обоснованная атака на корабли украинских ВМС. Агрессивные действия российской армии были запланированы и поддержаны российскими лидерами", - подчеркнул Павлов.

По его словам, в течении короткого времени Украине удалось восстановить боевую способность ВС и остановить подготовленного и вооруженного врага. Таким образом, ВСУ доказали свою роль как фундамента суверенитета государства.

Также атташе заявил, что украинской армии и сейчас нужна материально-техническая поддержка со стороны международного сообщества.

Руководство и офицеры Польско-Литовско-Украинской бригады (ЛитПолУкрбриг), украинские офицеры, находящиеся на языковых курсах в Варошаве, делегация Министертсва обороны Украины во главе с заместителем министра Игорем Павловским приняли участие в приеме.