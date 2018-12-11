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Муженко: ВСУ ожидают новые системы вооружения

Муженко: ВСУ ожидают новые системы вооружения
13:51 Сегодня Телеграф Генштаб Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Виктор Муженко ознакомился с ходом выполнения ремонта военной техники для ВСУ и перспективными вариантами ее модернизации.

Вооруженные силы Украины ожидают качественно новые системы вооружения отечественного производства. Об этом заявил начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко во время визита на один из ремонтных заводов оборонно-промышленного комплекса Украины.

"Сегодня украинская армия, как главный стратегический заказчик предприятий национальной оборонки, требует от отечественного ОПК качественного прорыва в вопросах разработки и поставки в войска концептуально новых систем вооружения и военной техники. Это ваша главная задача и именно этим измеряется национальный индустриальный патриотизм", – подчеркнул Муженко.

 

Как говорится в сообщении, госпредприятие, которое ранее занималось исключительно ремонтом существующих систем вооружения, сегодня переходит на следующий уровень – производство новых, модернизированных образцов.

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По словам руководства завода, благодаря армейским заказам последних лет, предприятие постепенно наращивает производственный и инженерно-технический потенциал и становится одним из ведущих работодателей региона. Ежегодно на предприятии проходят рабочую практику и остаются работать лучшие студенты технических вузов и учащиеся специализированных профессионально-технических училищ, для которых завод стал реальной альтернативой зарубежной меркантильности.

Во время визита Муженко ознакомился с ходом выполнения ремонта военной техники и перспективными вариантами ее модернизации, сообщают в Генштабе.

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Украина, Вооруженные Силы Украины, ВСУ, Украинская армия, Генштаб ВСУ, Виктор Муженко.
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