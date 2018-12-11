Протесты "желтых жилетов": число жертв возросло

Новости мира: Число жертв протестов "желтых жилетов" во Франции растет.

Во Франции растет число жертв и пострадавших в результате массовых акций протестов так называемых желтых жилетов. Последние данные обнародовало во вторник Министерство внутренних дел страны во Франции.

По данным ведомства, по состоянию на сегодня манифестации "желтых жилетов" привели к гибели пятерых человек, 1407 человек ранены, из которых 46 - тяжело.

Также жертвами насилия во время беспорядков стали 717 полицейских, жандармов и пожарных.

Как сообщалось, во Франции с 17 ноября продолжаются акции протестного движения так называемых желтых жилетов. Активисты выступают против повышения цен на топливо, правительственной налоговой политики в целом и требуют отставки президента и премьер-министра. Особенно массовыми беспорядки были в прошлую субботу в Париже.

Правительство Франции пошло на экономические уступки "желтым жилетам" и отсрочило на год повышение цен на топливо и наложило мораторий на повышение в течение зимы тарифов на газ и электроэнергию.

Также с 2019 года в стране будет повышена на 100 евро минимальная зарплата и уменьшено налоговое бремя для самых незащищенных слоев населения.