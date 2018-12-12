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Среда, 12.12.2018
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Могерини: ЕС с нетерпением ожидает, что ВАКС станет действенным

Могерини: ЕС с нетерпением ожидает, что ВАКС станет действенным
05:00 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Могерини заявила,что все антикоррупционные органы в Украине должны быть свободны от политического давления.

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявляет, что все антикоррупционные органы в Украине должны быть независимыми и свободными от политического давления.

Об этом Могерини заявила во время дебатов в Европарламенте в контексте представления доклада об имплементации Украиной Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Она заявила, что за последние пять лет "несмотря на очень сложные обстоятельства, Украина приняла важные реформы, чтобы воплотить стремление ее граждан".

Так, по ее словам, на протяжении последнего года много реформ "начали приобретать форму". В частности, речь идет о принятии новых законов по децентрализации, прав интеллектуальной собственности, защиты окружающей среды, продовольственной безопасности, энергетики и другие сферы.

Также высокий представитель ЕС отметила, что был начат еще ряд важных реформ, которые касаются пенсий, здравоохранения и образования.

"Воплощаются реформы государственного управления и по децентрализации, и продолжаются реформы в области судебной системы и борьбы с коррупцией, даже если это происходит меньшими темпами", - сказала она.

"Но доклад ясно дает понять, что много сложных вопросов сохраняется. И я думаю, что существует очевидное общее понимание среди всех нас, что наиболее неотложной (задачей) наверняка является борьба с коррупцией. Я разделяю ваши взгляды. Мы с нетерпением ожидаем, что Высший антикоррупционный суд станет действенным. Все антикоррупционные институты должны стать полностью независимыми и свободными от политического давления, и это также относится к прокурорам", - заявила Могерини.

Также она отметила, что Национальное антикоррупционное бюро Украины реализует "очень непростую задачу", и поэтому крайне важно, чтобы коррупционные дела в высших эшелонах власти рассматривались в судебном порядке.

Кроме того, Могерини напомнила, что в июне был принят знаковый закон по национальной безопасности.

"Я обсуждала это несколько раз с президентом и премьер-министром в Киеве о введении принципа парламентского контроля над сектором безопасности. Теперь это требует дальнейших действий с дополнительным законодательством, включая реформу сектора безопасности", - заявила она.

Напомним, ЕС перечислил Украине первый транш в размере 500 млн евро в рамках программы.

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ЕС, Реформы, Евроинтеграция, Федерика Могерини, ВАКС.
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