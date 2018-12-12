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Мэй: Смена национального лидера Британии может остановить Brexit

Мэй: Смена национального лидера Британии может остановить Brexit
17:43 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Мэй выступила на Даунинг-стрит, заявив, что будет бороться за свой пост до последнего.

Смена премьер-министра Великобритании приведет к тому, что выход страны из Европейского союза будет отложен или остановлен. Об этом заявила премьер-министр страны Тереза Мэй на фоне выдвинутого ей вотума недоверия.

"Смена национального лидера приведет к тому, что выход Великобритании из Европейского союза будет отложен или остановлен", - говорится в сообщении.

По мнению Терезы Мэй, отстранение премьера во время кризиса "поставит под угрозу будущее нашей страны и создаст неуверенность, когда мы меньше всего можем себе это позволить".

Парламент Британии будет голосовать за вотум недоверия Терезе Мэй

Как отмечает, Мэй также подчеркнула что любому новому лидеру страны придется продлить срок для выхода Великобритании из Европейского Союза, намеченный на 29 марта 2019 года.

Стало известно, над премьер-министром Великобритании повисла угроза вотума недоверия, в случае проигрыша Мэй будет отстранена от должности лидера Консервативной партии и правительства страны.

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Все по теме:

ЕС, Великобритания, Европейский союз, Евросоюз, Британия, Тереза Мэй, Brexit.
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