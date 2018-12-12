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Парламент Британии будет голосовать за вотум недоверия Терезе Мэй

Парламент Британии будет голосовать за вотум недоверия Терезе Мэй
11:22 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Правящая партия Великобритании в среду будет голосовать за недоверие премьер-министру Терезе Мэй.

В парламенте Великобритании собрали достаточное количество подписей депутатов за вынесение на голосование вопроса о вотуме недоверия премьер-министру Терезе Мэй. Об этом сообщает Sky News. 

Комитет 1922, который регулирует отношения между правящей Консервативной партией и ее лидером Терезой Мэй, собрал необходимое количество писем от депутатов, чтобы провести голосование за недоверие лидеру партии.

Точное количество писем не указывается, но необходимо было минимум 48. Объявление недоверия лидеру правящей партии автоматически означает и объявление недоверия главе правительства.

"Был превышен порог в 15% депутатов партии, которые хотят голосования за доверие к лидеру Консервативной партии. Согласно правилам голосование будет проводиться между 18:00 и 20:00 в среду, 12 декабря, в комитете", - заявил глава комитета.

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Также сообщается, что голоса будут подсчитываться сразу и сегодня вечером будет сделано объявление о результатах голосования.

Напомним, депутаты-консерваторы начали сбор подписей за вотум недоверия еще в середине ноября из-за неудовлетворенности условиями соглашения о Brexit, о котором Тереза Мэй договорилась с Брюсселем.

Правительство Великобритании накануне отложило внесение соглашения для голосования в парламенте из-за недостаточной поддержки депутатов.

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Тереза Мэй, Парламент Британии, Правящая партия Великобритании.
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