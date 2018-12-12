ЕС выделит Грузии €20 миллионов в качестве финпомощи

Новости мира: Еврокомиссия выделит Грузии в течении нескольких дней кредит и первый транш по программе макрофинансовой помощи.

Еврокомиссия в среду предоставила Грузии 15 миллионов евро кредита и выделит в течение нескольких ближайших дней еще 5 млн евро в качестве первого транша по программе макрофинансовой помощи. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

"Эта выплата поможет Грузии удовлетворить часть финансовых потребностей и поддержать проведение экономических реформ. Новая программа макрофинансовой помощи имеет общий объем 45 млн евро. Европейский совет и Европарламент приняли эту программу в апреле 2018 года. Две предыдущие подобные программы предусматривали выделение по 46 млн евро каждая", - говорится в сообщении Европейской комиссии.

Помощь Евросоюза будет направлена в поддержку Грузии, в частности в сферах инвестиций, исследований и инноваций.